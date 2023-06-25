Datça emniyetinden yola çıkacaklara afişli uyarı

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak olan vatandaşları 'bu yolda sana çok güveniyoruz' mottolu afişler ile uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaş tatil bölgelerine seyahat ederken, trafik ekipleri de yollardaki denetimlerini sıklaştırdı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde sürücülere ve vatandaşlara; emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uymaları ve kask kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla; 'bu yolda sana çok güveniyoruz' mottolu afişler ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, araç ve yaya yoğunluğunun olduğu kavşak ve caddelere asıldı.

Kurban bayramı tatili boyunca gerektiğinde müdahale yapmak üzere kavşaklarda görev alacak Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yapılan el broşürlerinin dağıtımı için planlanan uygulamaları da gerçekleştirecek.