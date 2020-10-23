İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça emniyetine hibe araç desteği

Muğla’nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne hine edilen 3 adet araç teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen törenle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne hine edilen 3 adet araç teslim edildi.


Datça Güvenlik Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nehibe edilen 3 araç yapılan törenle teslim edildi. Ayrıca dernek tarafından araçların yanı sıra 12 adet telsiz, 10 adet Bilgisayar da hibe edilirken, Emecik Mahallesi Karaincir sokak PTS kurulumu, lojman civarı ve Kargı yoluna kamera kurulumu hizmetleri yapıldı.


Düzenlenen törene Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kaymakam Mesut Çoban, İlçe jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve Dernek başkanı Nizamettin Yanlı katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.