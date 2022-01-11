İhlas Haber Ajansı

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Datça Esnaf Odası'nda mevcut başkan Demirtaş güven tazeledi

Muğla’nın Datça ilçesinde Datça Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda mevcut başkan Cemal Demirtaş üyelerin çoğunluğunun oyuyla seçimi kazanarak güven tazeledi.



Datça Esnaf Odası'nda iki dönemdir üst üste başkanlık görevinde bulunan Cemal Demirtaş kullanılan 944 oyun 515'ini alarak seçimi kazanan taraf oldu. Seçimlerde iş insanı Taner Kapcı 238, sanayi esnafı Ercüment Keskin 154 oy alırken, 37 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonucu üyelere hitap eden Demirtaş, "Güveniniz için teşekkür ederim. Aynı şevkle siz üyelerimizin sorunlarını çözmek ve de size daha iyi hizmet etmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. Seçim sonunda ise seçimi kaybeden iki aday Cemal Demirtaş'ı kutlayarak salondan ayrıldı.

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