Datça Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Muğla'nın Datça ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan dikiş kursunda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ile hazırladıkları giysilerden oluşan defile yoğun ilgi gördü.

Datça Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ışığında 'her zaman, her yerde, herkes için eğitim' yaklaşımıyla genel ve mesleki kurslar açıldı. Eylül 2022-Mayıs 2023 tarihleri arasındaki dokuz aylık süreçte müdürlük bünyesinde açılan 174 adet kursa 3 bin 384 kursiyer katıldı. Hızırşah İlkokulu'nda düzenlenen dikiş kursuna da 4 ayrı sınıfta katılan 57 kişi kurs boyunca çeşitli ürünler ortaya çıkarttı. En yaşlı kursiyerin 75 yaşında olduğu kursa bir de 2 İskoçya kökenli yabancı kursiyer katıldı. Kurs boyunca kişi başı 7-8 parça olmak üzere toplamda yaklaşık 400 parça kıyafet diken kursiyerlerin ürünleri düzenlenen defile ile görücüye çıktı.

Kurs eğitmeni Sinem Yılmaz öncülüğünde eğitim alan kursiyerlerin el emeği olan giysilerden seçilen 100 parça ürün için 35 kişi mankenlik yaptı. Kaban, günlük kıyafet, yazlık ve gece kıyafeti olmak üzere toplamda 4 grupta beğeniye sunulan giysiler katılımcılardan büyük beğeni topladı. Kurs eğitmeni Sinem Yılmaz, "Benim kurs açma amacım farklı renkleri karıştırıp ahenk içinde uyumlu bir ortam oluşturmak ve hayatın farklı kesimlerinden her yastan kadının toplanıp yıl boyu paylaşım içerisinde olmasıydı. Dört ayrı sınıfta birer gün buluştuk, derdimizi ve sevincimizi paylaştık. Depremde yaraları sarmak için depremin 2.günü toplandık ve deprem boyunca dikiş diktik. 800 parça civarında kıyafet ve battaniye ürettik. Bu ürünleri okulda açılan stantlarda depremzedeler ile buluşturmak için nöbet sistemi ile çalıştık. Kursiyerlerimiz de kurs boyunca kendi el emekleri göz nurları olan giysileri ortaya çıkarttılar. Hepsi birbirinden değerli giysilerin içerisinden seçim yapmakta zorlansak da seçtiğimiz 100 giysiyi vatandaşların beğenisine sunduk. Her birine medeni cesaret gösterip kursa katılmalarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah daha fazla kişiye ulaşıp daha büyük defileler yapma imkanına sahip oluruz" ifadelerini kullandı.