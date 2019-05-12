Datça jandarmasından Trafik Haftasında etkinlikleri

Datça’da, Trafik Haftası kapsamında yapılan eğitim faaliyetlerinde, öğrencilere okula gelip giderken dikkat etmeleri gereken hususlar ile okul servis araçlarındaki hareket tarzı hakkında bilgiler verildiMahallelerde düzenlenen seminerlerde ise genel trafik kuralları motosiklet kullanımı esnasında özellikle kask takılmamasının alkollü araç kullanılmamasını ve araç kullanımı sırasında emniyet kemeri takmanın önemi üzerinde duruldu.
Datça'da, Trafik Haftası kapsamında yapılan eğitim faaliyetlerinde, öğrencilere okula gelip giderken dikkat etmeleri gereken hususlar ile okul servis araçlarındaki hareket tarzı hakkında bilgiler verildi
Mahallelerde düzenlenen seminerlerde ise genel trafik kuralları motosiklet kullanımı esnasında özellikle kask takılmamasının alkollü araç kullanılmamasını ve araç kullanımı sırasında emniyet kemeri takmanın önemi üzerinde duruldu.
İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının ve yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmesi nedeni ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 74. maddesinde yapılan'' görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak ve buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermemek'' Kuralı hakkında bilgi verilerek toplu taşıma araçlarını bu konuyla ilgili hazırlanan afişlerin asıldığı trafik denetimlerinde, sürücülere el ilanları dağıtıldı.
Ayrıca Seminerde trafik görevlisi dışındaki Jandarma ve Polis personelinin de özellikle seyir halinde iken cep telefonu kullanma, emniyet kemeri takmama, makas atma olarak tabir edilen trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ve görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak ve buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermemek kurallarını ihlal eden sürücülerinin kullandıkları araçların plakalarına ceza tutanağı düzenleme yetkisinin bulunduğunu sürücülerin maddi ve manevi kayıpları uğramaması can ve mal emniyetinin sağlanması için bu kurallara uymalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.
Alınan Yoğun trafik tedbirlerinin vatandaşın duyarlılığı sayesinde ülkedeki ölümlü trafik kazalarının 2019 yılın ilk 4 ayında %40 4 oranında azaldığı ve oranın daha da artırılması için denetimlerin yoğunlaştırmak devam edeceği belirtildi. Yapılan trafik eğitim ve denetimlerini daha güvenli bir trafik ortamı yaratmak için olduğu, bu ortamı yaratabilmek için de tüm vatandaşların trafik terörüne dur diyecek bilgi ve hassasiyete sahip olması gerektiği üzerinde duruldu.
Yetkililer tüm bu çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın daha güvenli bir trafik ortamı içinde hareket edeceğini bu ortamı yaratabilmek için herkese düşen görevi yerine getireceğine inandıklarını belirterek kazasız günler diledi.