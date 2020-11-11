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Datça Knidos yolunda kaza: 1 yaralı

Muğla’nın Datça ilçesi Knidos antik kenti yolu üzerinde 15 metre uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi Knidos antik kenti yolu üzerinde 15 metre uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Datça Yazı Mahallesi Knidos antik kenti yolu üzerinde kaza ihbarı yapıldı. 112 ambulans, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.


Yaklaşık 15 metre uçuruma yuvalanan 09 E 1534 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktığı ve uçuruma yuvarlandığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ip yardımıyla aracın yanına indiğinde araçta sıkışma olmadığı, Mehmet Ali Toksöz isimli vatandaşın araçtan savrulduğu ve yaralı olduğu tespit edildi. 112 ve jandarma ekipleriyle yaralı vatandaş sedyeye alınarak ambulansa teslim edildi.

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