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Datça MYO öğrencileri okul kampüsünü yeşillendirdi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenledikleri etkinlikle okul kampüsünü yeşillendirdi.

Şenlik havasında geçen etkinlikte öğrenciler okul kampüsüne 150 adet zeytin fidanı dikti.


Kendilerinden sonra Datça Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görecek öğrencilere daha yeşil bir kampüs bırakmak için etkinlik düzenleyen Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri, TEMA Vakfı gönüllülerini okula çağırıp etkinlik düzenledi. Okulda düzenlenen etkinlikte doğanın korunması ve ağaç dikmenin önemi anlatıldı. Daha sonra öğrenciler önceden hazırlanan 150 adet zeytin fidanını kol bahçesine dikti. Amaçlarının hem doğayı korumak hem de kendilerinden sonra okula gelecek öğrencilere daha yeşil bir doğa bırakmak olduğunu belirten öğrenciler, “Biz belki bu ağaçların gölgesinde oturup meyvelerini göremeyeceğiz ama bizden sonra gelecek öğrenciler daha güzel bir kampüse sahip olacak. Bizler bizden öncekilerin diktiği ağaçların gölgesinde yaşadık. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz ağaçların altında gölgelensin istiyoruz. Doğayı korumak kadar doğayı güzelleştirmek de önemli” diye konuştular.

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