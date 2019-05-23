İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça polisinden do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa karşı uyarı

Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, İskele Ma­hal­le­sin­de gerçekleştirdikleri çalışmada do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rı uyar­dı.




Datça'da son gün­ler­de ken­di­si­ni kamu gö­rev­li­si ola­rak ta­nı­tan bazı şa­hıs­la­rın va­tan­daş­la­rı ara­dı­ğı­nı kay­de­den İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekipleri, her geçen gün bir yeni yön­tem kul­la­nan do­lan­dı­rı­cı­la­rın, tu­za­ğı­na dü­şül­me­me­si ve do­lan­dı­rı­cı­la­ra karşı dik­kat­li olun­ma­sı için va­tan­daş­la­rı bil­gi­len­dir­di. Es­naf­la­rı zi­ya­ret ede­rek uya­rı­da bu­lunan polis ekipleri, iş yer­le­ri­ne ve cadde üze­rin­de­ki be­lir­li nok­ta­la­ra do­lan­dı­rı­cı­lı­ğa karşı dik­kat edil­me­si ge­re­ken afiş­ler astı. Polis me­mur­la­rı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan uya­rı­lar da ile­ti­şim yo­luy­la do­lan­dı­rı­cı­lık ko­nu­sun­da va­tan­daş­la­rın dik­kat­li ol­ma­sı­nı is­te­di.



Yapılan uyarıda; “Va­tan­daş­la­rı­mı­zı te­le­fon­la ara­yıp ken­di­le­ri­ni polis, asker veya savcı ola­rak ta­nı­tan do­lan­dı­rı­cı­la­rın, ara­dık­la­rı ki­şi­le­rin kim­lik bil­gi­le­ri­nin veya hesap nu­ma­ra­la­rı­nın terör ör­güt­le­ri­nin (PKK, FETÖ, DEAŞ) eline geç­ti­ği­ni ve va­tan­da­şı­mı­zı bu be­la­dan kur­ta­ra­cak­la­rı­nı söy­le­ye­rek, para veya altın talep et­mek­te­ler­dir. Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki hiç­bir kamu gö­rev­li­si (polis, asker, savcı) hiç­bir se­bep­le va­tan­daş­tan para, altın ile banka kartı veya kredi kartı bil­gi­si is­te­mez. Son za­man­lar­da akıl­lı te­le­fon­lar için­de kul­la­nı­lan Fa­ce­bo­ok, Ins­tag­ram ve mobil ban­ka­cı­lık uy­gu­la­ma­la­rı üze­rin­den Va­tan­daş­la­rı­mı­zın do­lan­dı­rıl­dı­ğı olay sa­yı­sın­da artış göz­lem­len­miş­tir. Bu se­bep­le Datça İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri va­tan­daş­la­rı­mı­zı akıl­lı te­le­fon kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da daha dik­kat­li ol­ma­la­rı için uya­rı­yor. Özel­lik­le İnter­net or­ta­mın­da kul­lan­dık­la­rı her türlü uy­gu­la­ma­la­rın şif­re­le­ri­ni Kim­sey­le pay­laş­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da da va­tan­daş­la­rı­mı­zı uya­rı­yor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.