Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesinde gerçekleştirdikleri çalışmada dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyardı.
Datça'da son günlerde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan bazı şahısların vatandaşları aradığını kaydeden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her geçen gün bir yeni yöntem kullanan dolandırıcıların, tuzağına düşülmemesi ve dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için vatandaşları bilgilendirdi. Esnafları ziyaret ederek uyarıda bulunan polis ekipleri, iş yerlerine ve cadde üzerindeki belirli noktalara dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken afişler astı. Polis memurları tarafından yapılan uyarılar da iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Yapılan uyarıda; “Vatandaşlarımızı telefonla arayıp kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, aradıkları kişilerin kimlik bilgilerinin veya hesap numaralarının terör örgütlerinin (PKK, FETÖ, DEAŞ) eline geçtiğini ve vatandaşımızı bu beladan kurtaracaklarını söyleyerek, para veya altın talep etmektelerdir. Şu unutulmamalıdır ki hiçbir kamu görevlisi (polis, asker, savcı) hiçbir sebeple vatandaştan para, altın ile banka kartı veya kredi kartı bilgisi istemez. Son zamanlarda akıllı telefonlar içinde kullanılan Facebook, Instagram ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden Vatandaşlarımızın dolandırıldığı olay sayısında artış gözlemlenmiştir. Bu sebeple Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarımızı akıllı telefon kullanımı konusunda daha dikkatli olmaları için uyarıyor. Özellikle İnternet ortamında kullandıkları her türlü uygulamaların şifrelerini Kimseyle paylaşmamaları gerektiği konusunda da vatandaşlarımızı uyarıyor” denildi.