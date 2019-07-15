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Datça protokolü 15 Temmuz'da şehitleri ziyaret etti

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3’üncü yıldönümünde şehit Ersoy Yorulmaz’ın kabri ziyaret edildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, 15 hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümünde şehit Ersoy Yorulmaz'ın kabri ziyaret edildi.


Datça'da, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü anma etkinlikleri kapsamında, Yaka Mahallesi Kabristanında bulunun şehit Ersoy Yyorulmaz'ınkabri ziyaret edildi. Ziyarete ilçe Kaymakamı Mesut Çoban, Belediye Baskanı Gürsel Uçar, Garnizon Komutan Vekili Üstteğmen Adem Köse, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, şehidin ailesi, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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