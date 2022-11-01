İhlas Haber Ajansı

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Datça sahilinde ölü caretta caretta bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altında olan caretta caretta ölü deniz kaplumbağası bulundu.


Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulubü üyeleri Karaköy Körmen Limanı 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıktı. Kulüp üyeleri yürüyüş esnasında sahil kenarında deniz kaplumbağası gördü. Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının yanına giden kulüp üyeleri kaplumbağanın ölü olduğunu görerek yetkililere haber verdi. Belediye ekipleri kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı.

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