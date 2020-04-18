Datça sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Muğla'nın önemli turizm kentlerinden birisi olan Datça'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyan ilçeler arasında yer aldı.

Bu hafta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sakin bir gün geçiren Datça sokakları görevliler dışında kısıtlamaya tam anlamıyla uyulması yetkilileri sevindirdi. Bu aylarda sıcak havanın hakim olduğu Datça'da vatandaşların çoğunluğu deniz sezonunu açmıştı.

Datça sokaklarında yaşanan sakinlik deniz kenarlarında da devam ediyor.