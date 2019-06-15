Datça tiyatro festivalinde geri sayım başladı

‘Deniz Seviyesinde Tiyatro' sloganı ile yola çıkan ve üniversiteli genç girişimciler tarafından geçen yıl birincisi düzenlenen Datça Tiyatro Festivali bu yıl 26-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Datça Tiyatro Festivali bünyesinde halka açık konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler, atölyeler ve pek çok sürpriz içerik ile Datça'nın ev sahipliğinde çocuklar için özel olarak tasarlanan ücretsiz programlar da yer aldı. Geçen yıl büyük ilgi gören ve 3 günde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı festival; bu yıl, programı genişleterek 5 günde 50 bin sanatseveri ağırlamaya hazırlanıyor.

Akustikhane programı işbirliğinde gerçekleşecek olan Festival Açılış Konseri'nde, ünlü isimler, festivalin açılışında şarkılar söyleyecek. Bu sene ilk kez kurulacak olan Alternatif Sahne'de gerçekleştirilecek gündüz oyunları, hikâye anlatımları, gösterileriler ve birçok yan etkinlik ile sanat ve eğlence bir arada olacak.

Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci de festival kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek. Yer aldıkları başarılı projeler ile kendilerinden sıkça söz ettiren Salih Bademci ve Alican Yücesoy da festivalin dikkat çeken isimlerinden. Bu yıl, Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu seçilen Deniz Karaoğlu, bu sezonun en ilgi çeken oyunlarından “Kader Can” ile binlerce kişiye hitap edecek.