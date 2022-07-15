Datça yangınının çıktığı trafoda inceleme

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da 300 hektarı ormanlık, 400 hektarı da tarım arazisi olan toplam 700 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresinde jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Yangının çıkış noktasının Mesudiye-Radar yol ayrımındaki elektrik trafosu olduğu açıklanırken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de elektrik trafosunu işaret etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen trafo çevresine jandarma ekipleri tarafından şerit çekilerek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldı. Ekiplerin yapacağı inceleme ile yangının kesin çıkış sebebi belirlenecek.