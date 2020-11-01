Datça'da 11 okula ‘Okulum temiz' sertifikası

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü düzenlediği törenle 11 okula 'Okulum temiz' belgesi verdi.

Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, “Milli Eğitim Bakanlığı standardizasyon ve kalite hizmet birimi tarafından eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzuna göre her ilçeden hijyen denetmeni görevlendirildi. Her okulumuz bu kılavuza göre okullarını hazırladılar. Öncelikle başvuru sistemine okulun öz değerlendirmesi, pandemi risk değerlendirme formu, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planı, temizlik ve dezenfeksiyon planı, standart enfeksiyon kontrol önlem planı, bulaş bazlı önlemler planı olmak üzere 6 ana başlık üzerinden bilgileri yüklendi. Yüzde 100 masa başı başvuru onayı sağlandı. Saha tetkiki için okullarımız bu 6 ana başlığa göre denetlendi ve denetlenmeye devam etmektedir. Okullarımız saha tetkikinde korunma ve kontrol önlemleri, ziyaretçilerin uyması gereken kurallar, hijyen eğitimi, atık yönetimi, güvenlik-danışma, bekleme alanı, derslikler-etüt salonları, atölyeler, öğretmenler odası, idari odalar, konferans salonları, kantin-yemekhane, tuvaletler, okul bahçeleri, taşımalı eğitim, su deposu, teknik hizmetler, ortam temizliği-dezenfeksiyonu ve havalandırmasından denetim geçirdiler. Bu bağlamda bünyemizde bulunan toplam 19 kurumumuzun tüm okulöncesi Anaokulumuz, İlkokullarımız hem de tüm Ortaokullarımız, liselerimiz olarak ‘Okulum Temiz' belgesini almaya hak kazandı” dedi.