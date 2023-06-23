İhlas Haber Ajansı

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Datça'da 157 şişe kaçak içki ele geçirildi

Muğla’nın Datça ilçesine 157 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 157 şişe kaçak alkol ele geçirildi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıkılaştıran Datça polisi, asayiş uygulaması esnasında şüpheli bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan F.K. isimli şahsın gerekli sorgulaması yapıldığı esnada ekipler aracın arka koltuğunda içerisinde şişelerin bulunduğu çantayı fark etti. Çanta içerisinde ne olduğunu soran ekiplere, F.K. isimli şahıs kendisine ait 157 adet alkol şişesi olduğunu belirtti. Şişelerin bandrol ve faturalarını ibraz edemeyen F.K. hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla işlem başlatıldı.

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