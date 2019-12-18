Datça'da 17 Kıbrıs gazisi onurlandırıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, 17 gazi için ‘Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih' töreni düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatına katılan 17 gazi için Datça Kaymakamlığında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Garnizon Komutanı Hilmi Özkan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osman Toprakçı ve davetliler katıldı.

Kıbrıs'ın önemi ve Kıbrıs Barış Harekatı hakkında bir sunum yapılan törende konuşan Kaymakam Mesut Çoban, “Sizler ne mutlu ki bununla ilgili görevlerinizi Kıbrıs'ta fazlasıyla yaptınız. Gecikmeli olsa da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onurlandırması ile beratlarınıza bugün itibari ile kavuşmuş olacaksınız. Bayrağımızı bulunduğu yerde dik tutabilmek ve gölgesinde kalabilmek için şu dakikalarda sınır boylarımızda bundan 40-50 sene evvel yaptığımız gibi gene mücadele eden askerlerimiz var. Sizleri saygı, sevgi ve şükranla andığımız gibi şu anda mücadele veren arkadaşlarımızı saygıyla sevgiyle anıyoruz. Dualarımızın onlarla olduğunu bilinmesini istiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 17 Kıbrıs gazisi, ‘Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı'nı Kaymakam Çoban'ın elinden aldı.