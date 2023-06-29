Datça'da 2 bölge deniz trafiğine kapatıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, söndürme uçakları ve helikopterlerinin rahat su alabilmeleri için İnceburun ile Karaincir arası deniz trafiğine kapatıldı.

Datça'nın Kargı mevkiinde akşam saatlerinde çıkan orman yangının söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Rüzgarın da şiddetiyle yerleşim yerlerini tehdit eden alevlerin söndürülmesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile yangına müdahale ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, Datça Liman Başkanlığı'nın talimatı ile yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin rahat su alabilmesi için sahil güvenlik ekiplerince İnceburun ve Karaincir mevkileri arası deniz trafiğine kapatıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.