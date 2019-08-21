Datça'da 200 yıllık tarihi yel değirmeninin bulunduğu alan turizm öğrencilerinin hizmetine sunuldu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi Değirmen üstü mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait ve üzerinde 200 yılı aşkın tarihi yel değirmeni bulunan alan, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulama alanı olarak tahsis edildi.
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan Mahallesi Değirmen üstü mevkiinde bulunan mülkiyeti hazineye ait ve üzerinde 200 yılı aşkın tarihi yel değirmeni bulunan alan, Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine uygulama alanı olarak tahsis edildi.
Datça Kaymakamlığında gerçekleşen protokol imza törenine Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, Milli Emlak Şefi Ali Acar ve Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayriye Şatır katıldı.
Datça Kaymakamlığı tarafından 2009 yılında restoran olarak restore edildikten sonra özel işletmelere açılan yel değirmeni, bir süredir kapalı durumdaydı. Bu yılsonuna doğru açılması planlanan yer Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından bakım ve onarım çalışmalarının ardından Turizm Meslek Lisesi döner sermaye işletmesi aracılığıyla yeniden hizmete açılacak.
Kaymakam Çoban, protokol töreninde yaptığı konuşmada; "Tarihi yel değirmeninin tekrar restoran olarak hizmete açılması yönünde özel sektörden çok sayıda talep vardı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden de aynı yönde talep gelince, Bakanlığımıza uygulama restoranı olarak hizmete açılması yönünde talepte bulunduk. Uygun görülerek bu alan öğrencilerimiz yararına tahsis edildi. Öğrenciler burada, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürecekler. Böylelikle, iş hayatına daha hazır hale gelecekler. Aynı zamanda çalışarak gelir elde edecekler. Hayırlı uğurlu olsun " dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ise, ' 10, 11 ve 12'nci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrencimiz uygulama restoranında hem çalışıp para kazanacaklar hem de kendilerini geliştirecekler. Ayrıca öğrencilerimiz için de önemli bir tecrübe olacak. Uygun fiyat ve kalite anlayışı ile hizmet verecek olan restoranın, aynı zamanda piyasadaki fiyatların düzenlenmesi noktasında katkı sunacağına inanıyorum hayırlı uğurlu olsun" dedi.