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Datça'da 200 yıllık tarihi yel değirmeninin bulunduğu alan turizm öğrencilerinin hizmetine sunuldu

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Datça ilçesi Kız­lan Ma­hal­le­si De­ğir­men üstü mev­ki­in­de bu­lu­nan mül­ki­ye­ti ha­zi­ne­ye ait ve üze­rin­de 200 yılı aşkın ta­ri­hi yel de­ğir­me­ni bu­lu­nan alan, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Teknik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­ma alanı olarak tahsis edildi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesi Kız­lan Ma­hal­le­si De­ğir­men üstü mev­ki­in­de bu­lu­nan mül­ki­ye­ti ha­zi­ne­ye ait ve üze­rin­de 200 yılı aşkın ta­ri­hi yel de­ğir­me­ni bu­lu­nan alan, Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Teknik Ana­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri­ne uy­gu­la­ma alanı olarak tahsis edildi.



Datça Kay­ma­kam­lığında ger­çek­le­şen pro­to­kol imza tö­re­ni­ne Kay­ma­kam Mesut Çoban, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut, Milli Emlak Şefi Ali Acar ve Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Mü­dü­rü Hay­ri­ye Şatır ka­tıl­dı.



Datça Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan 2009 yı­lın­da res­to­ran ola­rak res­to­re edil­dik­ten sonra özel iş­let­me­le­re açı­lan yel de­ğir­me­ni, bir sü­re­dir ka­pa­lı du­rum­day­dı. Bu yılso­nu­na doğru açıl­ma­sı plan­la­nan yer Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan bakım ve ona­rım ça­lış­ma­la­rı­nın ar­dın­dan Tu­rizm Mes­lek Li­se­si döner ser­ma­ye iş­let­me­si ara­cı­lı­ğıy­la ye­ni­den hiz­me­te açı­la­cak.



Kay­ma­kam Çoban, pro­to­kol tö­re­nin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; "Ta­ri­hi yel de­ğir­me­ni­nin tek­rar res­to­ran ola­rak hiz­me­te açıl­ma­sı yö­nün­de özel sek­tör­den çok sa­yı­da talep vardı. Özcan Yıl­maz Mes­le­ki ve Tek­nik Ana­do­lu Li­se­si'nden de aynı yönde talep ge­lin­ce, Ba­kan­lı­ğı­mı­za uy­gu­la­ma res­to­ra­nı ola­rak hiz­me­te açıl­ma­sı yö­nün­de ta­lep­te bu­lun­duk. Uygun gö­rü­le­rek bu alan öğ­ren­ci­le­ri­miz ya­ra­rı­na tah­sis edil­di. Öğ­ren­ci­ler bu­ra­da, te­orik bil­gi­le­ri­ni pra­ti­ğe dö­nüş­tü­re­cek­ler. Böy­le­lik­le, iş ha­ya­tı­na daha hazır hale ge­le­cek­ler. Aynı za­man­da ça­lı­şa­rak gelir elde ede­cek­ler. Ha­yır­lı uğur­lu olsun " dedi.



İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Fer­man Ak­bu­lut ise, ' 10, 11 ve 12'nci sı­nıf­lar­da­ki yak­la­şık 50 öğ­ren­ci­miz uy­gu­la­ma res­to­ra­nın­da hem ça­lı­şıp para ka­za­na­cak­lar hem de ken­di­le­ri­ni ge­liş­ti­re­cek­ler. Ay­rı­ca öğ­ren­ci­le­ri­miz için de önem­li bir tec­rü­be ola­cak. Uygun fiyat ve ka­li­te an­la­yı­şı ile hiz­met ve­recek olan res­to­ra­nın, aynı za­man­da pi­ya­sa­da­ki fi­yat­la­rın dü­zen­len­me­si nok­ta­sın­da katkı su­na­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum ha­yır­lı uğur­lu olsun" dedi.

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