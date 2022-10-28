Datça'da 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler tespit edildi. Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgeye kurtarma botları sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.