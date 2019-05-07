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Datça'da 3 dönüm ormanlık alan kül oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında 3 dönüm ormanlık alan kül oldu.


Edinilen bilgiye göre; bugün saat 16.25 sularında Datça'nın Emecik Mahallesi Çakal Koyu mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının gözetleme kulesinden fark edilmesi üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Datça Şefliğinde görevli ekipler bölgeye sevk edildi.


Yangına Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ile Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 6 arazöz, 3 su tankeri, 35 yangın söndürme işçisi ve 5 teknik personel ile müdahale edildi. Kent merkezine 30 kilometre mesafede olmasına rağmen orman ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. 3 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yangın bölgesine gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti.

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