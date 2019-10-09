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Datça'da 31 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde ülkeyi yasa dışı yollardan terk etme hazırlığında olan 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.


Datça Aktur Tatil sitesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde tespit ettikleri lastik bot içinde 31 Suriye, bir Irak ve 3 Filistin uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.


Lastik botlarına el konulan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik teknesine alınarak işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edildi.

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