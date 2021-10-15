Datça'da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik unsurları bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salı içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarılarak Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.