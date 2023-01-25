Datça'da 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salları içinde geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.