Datça'da 34 göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında üç ayrı düzensiz göçmen olayında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 34 düzensiz göçmen kurtarılırken, 17 düzensiz göçmen de yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot ve car salı içerisindeki toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Datça ilçesi açıklarında Türk karasularından yasa dışı yollardan hareket halindeki lastik bot ile kaçmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan toplam 51 düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.