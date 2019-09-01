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Datça'da 35 göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollardan ülkeyi terk etme girişiminde bulunan 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinden lastik bot ile yasa dışı yollardan ülkeyi terk etme girişiminde bulunan 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.


Sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu Dilburnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan aramada 14 Filistin, 18 Suriye ve 2 Yemen uruklu 23 erkek, 8 kadın 4 çocuk bulunduğu ortaya çıktı.


Sahil Güvenlik botuna alınan düzensiz göçmenler Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekler.

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