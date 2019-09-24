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Datça'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde 18’i çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 18'i çocuk olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.


Güney Ege'de devriye görevi yürüten Sahil Güvelik ekipleri Datça açıklarında lastik bot ile ülkeyi terk etmeye hazırlanan bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Lastik botta yapılan incelemede 9 erkek, 10 kadın ve 17 çocuk toplam 37 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Datça limanına teslim edilirken, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

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