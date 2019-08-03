İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı

Muğla’nın Datça ilçesinde çıkan makilik yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan makilik yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.


Datça Karaköy Mahallesi Kisik mevkisinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen makilik alandaki yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangın mahalline sevk edildi.


Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösteren yangına havadan da iki helikopter müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası makilik yangını 5 dönümde kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.