Datça'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik otu sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 Somali 2 Senegal uyruklu 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.