İhlas Haber Ajansı

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Datça'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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