İhlas Haber Ajansı

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Datça'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Datça ilçesi açıklarında fiber tekne içinde açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 6 düzensiz göçmeni kurtarıldı.

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