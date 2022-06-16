Datça'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan ve açık denizde sürüklenen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.