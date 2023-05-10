İhlas Haber Ajansı

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Datça'da 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Datça ilçesinde Trafik haftası çerçevesinde 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde Trafik haftası çerçevesinde 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi.



Datça Kabaklarlı Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personelleri tarafından Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 85 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Hacivat-Karagöz figürleri kullanılarak verilen görsel eğitimde özellikle trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı, okul servis kuralları, bisiklet-elektirikli bisiklet kullanımı, koruyucu donanımların kullanımı hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılırken, eğitimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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