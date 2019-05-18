Datça'da anaokulu öğrencilerinden 12. yıl sergisi

Yıl Resim ve Sanat Sergisi beğeni topladı.

Sergi hakkında bilgi veren Kreş Müdürü Çiğdem Canbey, "12. Yıl Resim ve Sanat Sergimizi 2018 -2019 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin yaptığı değerli çalışmalarla Hızırşah Kültür Evinde gerçekleştirdik.Yaptığımız tüm çalışmalar çocukların kas gelişimine yardımcı olduğu gibi bilişsel gelişimine de desteklemektedir. Çocukların yenilikçilikleri geliştirip kişisel özelliklerini dışa vurmalarına yardımcı olur. Özellikle küçük yaş grubunun sınırlı sözcük bilgisiyle ifade edemediği duygularını en kolay anlatım yolu resim ve sanat etkinlikleridir. Ayrıca Morkanguru Anaokulu olarak çevreye karşı, duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmek için atık malzemelerle geri dönüşümü vurgulayacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Bu serginin gerçekleşmesinde büyük emeği olan değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bize Datça Hızırşah Kültürevinin kapılarını açan Datça Belediyesine çok teşekkür ederiz" dedi.