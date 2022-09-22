İhlas Haber Ajansı

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Datça'da aranan bir şahıs yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde hakkında araması bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Datça Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik yapılan uygulamada K.T isimli şahıs durumundan şüphelenilerek durduruldu. Şahsın yapılan sorgulamasında aranıyor olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. K.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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