İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Datça'da armut ağacı kasım ayında çiçek açtı

Muğla’nın Datça ilçesinde mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları çiçek açtı.

Muğla'nın Datça ilçesinde mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları çiçek açtı.



Datça'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla bazı armut ağaçları çiçek açtı. Normal şartlarda bahar aylarında çiçek açan armut ağaçlarının kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı. Sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ağaçların mevsimleri de şaşırdığını ifade eden vatandaşlar, çiçek açan ağaçları fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.