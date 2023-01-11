Datça'da asırlık okul binası köy yaşam merkezi oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde Çeşmeköy Mahallesi'nde 1929 yılında yapılan ve ilkokul olarak uzun yıllar kullanıldıktan sonra kapanan tarihi okul binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü. Asırlık binada açılan seramik kursu atölyeleri mahalle sakinleri ve Datça'ya yerleşen kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kapalı köy okullarının tekrar canlandırılması amacıyla başlatılan proje, Muğla'da kapalı köy okulları restore edilerek, Köy Yaşam Merkezlerine dönüşmeye devam ediyor. İl genelinde sayısı 59'u bulan Köy Yaşam Merkezleri, anaokulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezi olarak bölgede yaşayanlara hizmet veriyor.

Datça Mustafa Kutluay İlkokulu-Ortaokulunun ek binası ile tarihi Çeşmeköy İlkokul binasında eğitimlerine başlayan Çeşmeköy Köy Yaşam Merkezi, 7'den 77'ye bölge halkına hizmet veriyor. Köyün ihtiyaçları doğrultusunda anaokulu, kurs merkezi, kütüphane, spor alanı ve tasarım atölyesi olarak farklı alanlarda hizmet vermek üzere tasarlanan Çeşmeköy Köy Yaşam Merkezinde, açılan anasınıfında ise 19 öğrenci eğitim alırken köy halkından 77 kursiyer ise Datça Halk Eğitim Merkezi koordinesinde açılan kurslara devam ediyor. Köy yaşam merkezinde öğrencilere aynı zamanda yemek hizmeti de veriliyor. Köyde yaşayan halkın uğraşlarına yönelik düzenlenen seramik, hijyen eğitimi ve iş sağlığı güvenliği kurslarından kursiyerler oldukça memnun.

Asırlık okul binasında atölyeye çevrilen sınıflarda seramik kursu eğitimleri gerçekleştiriliyor. Yaşam merkezine gelen yöre kadınlarına ve kursiyerlere çamuru sanata dönüştürmenin püf noktaları öğretiliyor. Çamuru şekillendirerek, çeşitli tekniklerle üretilen seramik mamuller üretim sonrası fırınlarda pişiriliyor. Ardından kadınların hünerli elleriyle sırlama işlemleri yapılarak satışa hazır hale getiriliyor.

Datça Cumalı (Çeşme Köy) Mahalle Muhtarı Semih Çukadar “Köyümüze 1929 yılında yapılmış olan eski okul binamız uzun yıllardır kullanılmıyordu. Milli Eğitim Bakanlığımızın Köy Yaşam Merkezi Projesi ile binamız tekrar aktif hale geldi. Burada halk eğitim kursları açıldı. Bu kurslar sayesinde vatandaşlarımız bu imkanlardan yararlanıyorlar. Yapılan bu hizmetten köylülerimiz çok memnun. Datça'ya gelen misafirlerimiz de bu kurslardan faydalanıyor. Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze, İlçe Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Halk eğitimi kursu seramik usta öğreticisi Şebnem Çaylan “Burada seramik derslerine devam ediyoruz. Açılan kurstan öğrencilerimiz son derece memnunlar. Hatta kurslara tahminimizin üstünde bir ilgiyle karşılaştık. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu sayede kadın kursiyerlerimiz hem meslek ve iş imkanı bulacak hem de sene sonu sergisinde çalışmalarını sergileyerek satış yapacak ve gelir elde edecekler; böylece aile bütçesine katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

Bakanlığın hedefleri doğrultusunda Köy Yaşam Merkezlerinin sayısının daha da artacağına vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “İlimizin kırsal alanlarındaki kapalı köy okullarımızı, eğitime kazandırmaya devam ediyoruz. Çocukları, gençleri, yetişkinleri bir araya getirerek yaşadıkları bölgede eğitim almalarını sağlamak amacıyla kurulan Köy Yaşam Merkezlerinin sayısını, Muğla'da daha da artıracağız. Eğitimin, üretimin ve istihdamın gerçekleştiği Köy Yaşam Merkezlerimizin sayısı, Datça Çeşmeköy Köy Yaşam Merkezi ile birlikte 59 oldu. İlimizde hane sayısı 10'un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan yerleşim yerlerindeki tüm okullarımızı da, Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda en yakın zamanda Köy Yaşam Merkezi olarak eğitime kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.