Datça'da badem hasadı devam ediyor

Türkiye'nin badem merkezi haline gelen ve ülkede ilk çağlanın hasat edildiği Datça'da olgunlaşan çağlalar bademe dönüştü. İlçede hummalı bir badem hasat çalışması başlarken badem üreticileri çalışacak işçi bulunmamasından dert yandı.

Turizm beldesi olmasının yanında kaliteli ve lezzetli bademi ile tanınan Muğla'ın Datça ilçesinde badem hasat sezonu devam ediyor. Üreticiler kilosunu 150-160 TL arasında satışa sunduğu bademin rekolte ve kalitesinden memnun olurken, en önemli sıkıntılarından birinin çalışacak kişi bulma sıkıntısı olduğunu belirttiler.

Şu anda Nurlu ve Ak Badem adını verdikleri çeşitleri hasat ettiklerini belirten üreticilerden Serkan Bora, "Temmuz ayı ortalarında başlayan badem hasadı, taze süt badem, daha sonra sırasıyla kaba, nurlu ve ak badem hasadı ile sona erecek. Aslında ben market işletmeciliği yapıyorum. Badem hasadı başladığında da aileme yardım için marketi arkadaşlara emanet edip aileme yardıma geliyorum. Çünkü kalitesinin bozulmaması için tam zamanında toplamamız lazım. Bu iş biraz zor ve meşakkatli olduğu için herkes çalışmak istemiyor" diyerek hasada devam ettiklerini söyledi.