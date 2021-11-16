İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Muğla kıyılarına geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıyor.


Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesinde bir gece içinde iki ayrı geri itme olayında toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saat 01.35'de, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.


Yine Datça ilçesi açıklandı sabah saatlerinde can salları içerisinde Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Kurtarılan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.