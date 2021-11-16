Datça'da bir gecede 60 göçmen kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Datça ilçesinde bir gece içinde iki ayrı geri itme olayında toplam 60 düzensiz göçmeni kurtardı. Gece saat 01.35'de, Datça açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Datça ilçesi açıklandı sabah saatlerinde can salları içerisinde Yunan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan 60 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.