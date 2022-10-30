Datça'da boğa güreşleri nefes kesti

Datça'da 15. Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı. Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden getirilen 84 boğanın mücadele ettiği güreşleri, yaklaşık 3 bin kişilik bir kalabalık izledi.

Datça Burgaz mevkiinde gerçekleştirilen boğa güreşleri, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Datçalılar kamyon, kamyonet ve traktör römorklarının üzerinde güreşleri izledi. Gün boyu devam eden etkinlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yapılan mücadelelerde 42 kupa dağıtıldı. Atatürk Gazi Kupası'nı ise Akyaka'dan Şükrü Aslan'ın Karaman isimli boğasını yenen Ören'den Segen Umul'un Mike Tyson isimli boğası kazandı.