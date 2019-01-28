Datça'da Cumhur İttifakı'nın adayı Gülada sahaya indi

MHP Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen aday tanıtımında Cumhur İttifakı'nın Datça Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Feyzullah Gülada, Datça'da teşkilat ve seçmenlerle bir araya geldi.

Başkan adayı Gülada'yı Datça'ya gelişinde MHP ve AK Parti teşkilatları 150 araçlık bir konvoyla karşıladı. Datça ilçe sınırında Başkan adayı Gülada'yı karşılayan MHP ve AK Parti teşkilatları hazırlanan seçim ofisine kadar eşlik etti.

Seçim ofisinde açıklama yapan Datça Belediye Başkan adayı Feyzullah Gülada; “Datça'nın geleceğini ve vizyonunu birlikte dizayn etmeliyiz. Datça'mızı şehirleştirmeden büyütmek, dev haline getirmeden geliştirmek, cüce olarak bırakmadan da güzelleştirip marka haline getirmek istiyoruz. 31 Mart Mahalli idareler seçimleri için il ve ilçe teşkilatımızın teveccühleri ve genel merkezimizin uygun görmesi ile Datça'dan belediye başkan adayı oldum. Vermiş olduğum adaylık kararı benim tek başıma aldığım bir karar değil. Bu karar bir anlamda Datça'nın bir irade beyanıdır” dedi.

“Bizim yoklarla işimiz olmaz” diyen Gülada, şöyle konuştu: “Bizim işimiz varlarla. Bizler yıkan değil yapan, unutan değil hatırlatan, yok eden değil yaşatan olacağız. Belediyecilik sadece bürokratlara bırakılamayacak kadar siyasi, sadece siyasi reflekslerle hareket edilemeyecek kadar teknik bir iştir. Bürokratik belediyecilik değil demokratik belediyecilik için yola çıktık. Bizler makam mevki sahibi olmak için hırsla değil, sahip olduğumuz makam ve mevkileri bırakarak şevkle heyecanla çalışmak için bu göreve talip olduk. Biz belediyeye talip olurken birçok sorunla başa çıkmak zorunda olduğumuzu bilerek ateşten gömleği giymeye talip olduk. Bizler bu gömlekle beraber mum misali yanacağız ki Datça'mız aydınlansın. Devletin millete husumeti olmaz ancak hizmeti olur. Hemşerilerimizin oylarına talibiz ama gönüllerine de talibiz. Bu talebimizle Datçalılar, huzurlu, mutlu, kazanımları yüksek ve çağdaş bir Datça ortaya çıkaracağız”

Gülada, yapılan açıklamanın ardından ilçe teşkilatları ve kadın kolları üyeleriyle çarşı pazar gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.