Datça'da Cumhuriyet Bayramı koşusu yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı koşusu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren öğrencilerin madalyaları, başarı belgeleri ve koşuya katılan tüm öğrencileri katılım belgeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü verileceği öğrenildi. Koşuya vatandaşlar ve öğrenci velileri de destek verdi.