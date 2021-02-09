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Datça'da deniz kaplumbağası ölü olarak bulundu

Muğla’nın Datça ilçesinde vatandaşlar sahilde ölü halde deniz kaplumbağası buldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde vatandaşlar sahilde ölü halde deniz kaplumbağası buldu.


İskele Mahallesi, Hastanealtı Plajı'nda sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar sahile vurmuş şekilde bir deniz kaplumbağası görünce yetkililere haber verdi. Datça İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Servet Kutlu, Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağasının ölü olduğunu tespit etti. Deniz kaplumbağasının ölüm nedeninin belirlenmesi için Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehebilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi.

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