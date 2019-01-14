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Datça'da denize sızan yakıt geniş bir alana yayıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde okulun delinen yakıt borusundan sızarak denize ulaşan fuel oil geniş bir alana yayıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde okulun delinen yakıt borusundan sızarak denize ulaşan fuel oil geniş bir alana yayıldı. Sızıntının daha da dağılmaması için denize bariyer çekildi.


Datça'nın İskele Mahallesi'nde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kaloriferine iletimi sağlayan demir boruda dün gece meydana gelen delinme sonucu 4 ton yakıt karayolu ve kanalizasyona sızmış, yakıtın bir bölümü ise denize ulaşmıştı. Datça Belediyesi ekipleri, toprak ve talaşla sızıntının üzerini kapatarak fuel oilin denize daha fazla sızmasını önlemişti. İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte kum ve talaşla üzeri örtülen fuel oil, çözülerek yağmur suyu drenaj hattından ilerleyerek denize ulaştı. Yakıt sızıntısının geniş bir alana yayılmaya başlaması üzerine belediye ekipleri, iş makinesiyle drenaj hattının denize ulaştığı noktada çukur kazarak fuel oilin suyla buluşmasını engelledi. Daha sonra bu çukurda toplanan yakıt, vidanjörlerle başka bir bölgeye nakledildi.


Denize ulaşan ve geniş bir bölgeye dağılan yakıtın daha büyük bir alanı etkilememesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Çevre İşletmeleri Şube Müdürlüğü ile Datça Belediyesi tarafından Kumluk Plajı'na 100 metrelik sızıntı bariyeri çekildi. Bariyer ile yağmur suyu kanalından gelen fuel oilin bu bölgede toplanarak yayılmasının önüne geçileceği ve ardından pompa yardımıyla çekilerek denizin temizleneceği öğrenildi.

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