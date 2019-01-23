İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Datça'da deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı

Muğla’nın Datça ilçesinde 4.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında kısa süreli panik yaşandı. Deprem bölgede hafif hissedilirken bazı vatandaşlar sosyal medyadan duygularını paylaştı. Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu görüldü.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 65.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrasında Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu, özellikle kıyı şeridindeki Datça, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.