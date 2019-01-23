Datça'da deprem sonrası kısa süreli panik yaşandı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında kısa süreli panik yaşandı. Deprem bölgede hafif hissedilirken bazı vatandaşlar sosyal medyadan duygularını paylaştı. Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 23.12'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 65.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonrasında Muğla ve ilçelerinde durumun sakin olduğu, özellikle kıyı şeridindeki Datça, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde depremin hafif şekilde hissedildiği öğrenildi.