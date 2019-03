Datça'da doğaseverler çöp yığınlarıyla dolan derelerin temizlenmesini istiyor

Muğla'nın Datça ilçesinde, moloz, atık ve çöplerle dolup taşan Kargı Deresi yatağında yürütüş yapan doğaseverler, başta Kargı Deresi olmak üzere ilçede benzer durumda olan diğer dere yataklarının temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Datça Yerel Tohum Derneği'nin çağrısı üzerine, ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre batısında bulunan ve denize kadar ulaşan Kargı Deresi yatağının moloz ve atıklarla çöplüğe dönmesinin ardından bir araya gelen Datça Kirlilik Avcıları ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyesi bir grup doğasever, Kargı Deresi yatağı boyunca yürüdü. Bölgede çöp yığını oluşmasına tepki gösteren doğaseverler, başta Kargı Deresi olmak üzere ilçede benzer durumda olan diğer dere yataklarının temizlenmesi için yetkilileri göreve davet etti

Kargı Deresi'ndeki kirliliğin had safhaya ulaştığını ve derenin bir çöplüğe döndüğünü savunan Datça Yerel Tohum Derneği Başkanı Zeki Karacan, “Bizim her hangi bir siyasi amacımız veya ilişkilerimiz yok. Tek amacımız yaşanılabilir bir Datça ve geleceğe bir şeyler bırakabilmek. Burdaki kirlilik denizimizi, toprağımızı etkiliyor. Çünkü artık kirlilik her yere sıçramaya başladı. Su kaynağı merkezlerimizden biri olan Kargı Deresi, moloz yığınına dönüşüp, kangren olmaya başladı. Bunun gibi her yerden sinyaller geliyor. Bu gidişata 'Dur' dememiz gerekiyor. 'Datça için neler yapabiliriz' düşüncesiyle buraya geldik. Her şey, daha yaşanabilir bir Datça için. Kaymakamlık, belediye, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar ve yüreği Datça aşkı ile yanan herkesin katılımıyla temiz bir Datça için güç birliği oluşturmak amacındayız” dedi.

Datça'daki dere yataklarında oluşan kirlenmenin tek sorumlusunun belediye olmadığına işaret eden Karacan, “Datça Belediyesinin de kendine göre savunması var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na hafriyat döküm alanı için yer talebinde bulunmuşlar, çözüm bulunamamış. Gönül isterdi ki burada; tüm siyasi partilerin liderleri olsun, kaymakam, belediye olsun. Hangi partili olursanız olun, aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gıdaları yiyoruz. Darağacına gönderecek kadar o kadar çok olumsuzluk yaşadık ki tüm detayına girmek istemiyorum. Bizim tek amacımız, temiz yaşanabilir bir Datça için bir hareket başlatmaktır. Umarım, bu adım bir başlangıç olur. Umarım, en kısa sürede soruna çözüm bulunur”

Datça Belediyesinden açıklama

Kargı Deresi'nde doğaseverler tarafından yapılan eylemin ardından Datça Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Datça ilçesinin tamamı 'Özel Çevre Koruma Bölgesi'dir. Bu noktadan hareketle hafriyat atık ve yönetimini, 2014 yılından sonra 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Belediyelerinin Kurulması Hakkındaki Kanun ile Muğla Büyükşehir Belediyesi yapmakla yükümlüdür. Ancak hafriyat döküm sahasını imar planlarında onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na aittir. Muğla Büyükşehir Belediyesi yukarıda belirtilen yasal yükümlülüğü gereği 2014 yılından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına 'hafriyat döküm sahası' belirlenmesi için birçok kez yazılar yazmış ve fiili olarak bu yazışmaları takip etmiştir. Maalesef bugüne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ve diğer kamu kurum- kuruluşlarından herhangi bir olumlu cevap alınamamıştır. Bütün bu süreç dikkatle gözlemlenmekte olup sivil toplum örgütlerinin katılımı ile beraber konunun bütününe çözümsel bir yaklaşım önümüzdeki süreçte oluşturulacaktır”