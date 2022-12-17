İhlas Haber Ajansı

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Datça'da ev yangını

Muğla’nın Datça ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Muğla'nın Datça ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Datça kırsal Sındı Mahallesi Zeytincik Sokakta bulunan ahşap evde yangın başlaması sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ahşap binadaki yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, evde maddi hasar oluştu. Yangının evdeki elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

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