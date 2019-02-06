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Datça'da fırtına tekneleri beşik gibi salladı

Muğla’nın Datça ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sahile demirleyen tekneleri beşik gibi salladı, trafoların patlaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına sahile demirleyen tekneleri beşik gibi salladı, trafoların patlaması sonucu elektrik kesintisi yaşandı.


Meteorolojinin Ege Denizi için yaptığı fırtına uyarısı, akşam saatlerinde itibaren Muğla'nın Datça ilçesi kıyılarında da kendisini hissettirdi. Hızı zaman zaman saatte 70-80 km/s kadar çıkan şiddetli fırtına nedeniyle trafo patladı, kentin bir bölümünde elektrikler kesildi. Datça sahilinde demirleyen teknelerinin beşik gibi sallandığını gören tekne sahipleri, sahile gelerek ek önlemler almaya çalıştı. Fırtınanın ekmek teknelerini sürüklemesinden endişe eden tekneciler, sabaha kadar nöbet tutacaklarını belirtti.


Aldığı önleme rağmen fırtınanın salladığı ekmek teknesinin başında nöbet tutan tekne sahibi Sinan Boran, “Şuan çok şiddetli bir fırtına etkili oluyor. Teknelerimizi bağlamamıza rağmen fırtınada sağa sola sallanıyorlar. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Yetkililerden bu bölgeye bir liman inşa edilmesini talep ediyoruz” dedi.

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