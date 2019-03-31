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Datça'da Gürsel Uçar seçim galibiyetini kutladı

MUĞLA (İHA) – CHP’li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesin olmayan sonuçlara göre Datça’da seçimi kendisinin kazandığını belirtti.

MUĞLA (İHA) – CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kesin olmayan sonuçlara göre Datça'da seçimi kendisinin kazandığını belirtti.


2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını ailesiyle birlikte CHP ilçe binasında takip eden Gürsel Uçar, “Kesin sonuçlar şuan tam belli değil ama Datça gibi bir yerde rakibimizle aramızda en az 1500 oy fark var. Yaklaşık 14 bin vatandaşımız bu seçimde oy kullandı. 14 bin oyun kullanıldığı bir yerde 1500 fark kapanmaz diye düşünüyorum. Umarım ki böyle devam eder” dedi.

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