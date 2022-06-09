Datça'da Halk Eğitimi Merkezi'nin etkinlikleri düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yapılan ürünlerin sergisinin açılışı coşku içinde yapıldı

Datça Cumhuriyet Meydanı'nda Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yapılan ürünlerin yer aldığı, Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergi açılışı, şenlik havasında gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılan 86 kursta, 1528 kursiyer katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Datça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Onur Hakan Başyiğit, Datça'da daha fazla kursiyerin kurslarda yer alması için çalıştıklarını ifade edip, Datçalıları kurslara davet etti. Başyiğit kursların düzenlenmesinde emeği geçen başta Datça Kaymakamı Mesut Çoban olmak üzere herkese teşekkür etti.