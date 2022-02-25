Datça'da içme suyu döşenmeye başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yaklaşık 40 Milyon TL'lik altyapı projesinde 350 mm çapında içme suyu hatları döşenmesine başlandı. Proje kapsamında Betçe Bölgesini besleyecek olan depo yapımının çalışmaları da sürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Datça'nın Betçe Bölgesinde içme suyu projesinin çalışmaları devam eriyor. İlk etabı 31 Milyon 300 Bin TL yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahallelerine uzun yıllar yetecek ek içme suyu sağlanacak. Proje 2 etap şeklinde hayata geçirilecek.

Betçe Bölgesini besleyecek olan içme suyu projesi kapsamında Karaköy Mahallesinde depo çalışması devam ediyor. İlk etabı 31 Milyon 300 bin TL'ye toplamda yaklaşık 40 milyon TL'ye mal olacak proje ile Karaköy Mahallesi sınırlarında 3 adet sondaj kuyusu açılarak Yarımadada yer alan Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahalleleri için günlük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağlanacak. Arından bölgede 2. etap çalışmalarıyla birlikte toplam 32 bin 500 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak. Projenin ilk etabında 1 adet 75 m3, 3 adet 200 m3, 1 adet 1000 m3 olmak üzere 5 içme suyu deposu, 2 terfi merkezi ile 9 bin 700 metre terfi hattı ve 8 bin 800 metre isale hattı yapılacak.